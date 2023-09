Pattinaggio | caso doping Valieva | nuova udienza Tas a novembre

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna ha deciso di riprendere l’arbitrato il 9 e 10sempre nella località svizzera, in merito al diche vede coinvolta la giovane pattinatrice su ghiaccio russa Kamila. Il collegio arbitrato incaricato ha ascolto le parti coinvolte: agenzia antirussa, la federazione internazionale di, l’agenzia mondiale antie la stessa pattinatrice intervenuta in videoconferenza. Il collegio del Tas ha disposto altri due giorni per la trattazione del ricorso. Asarà concluso il procedimento probatorio ed il collegio ascolterà le memorie conclusive delle parti. L’atleta all’eta’ di 15 anni, era stata trovata positiva allo stimolante trimetazidina. Il 25 dicembre del 2021, Kamila era stata ...

In questi giorni arriverà la decisione finale su una gara diartistico rimasta irrisolta dopo 19 mesi per undi ......riempiti d'asfalto - spiega - con il risultato che la rotonda è diventata zona didelle ... Maria Grazia D'Amico (Progetto concittadino - Collettiva*) ricorda invece un bruttodi ...

Pattinaggio artistico, caso Kamila Valieva: iniziata l'udienza al CAS. Vincent Zhou tuona contro il CIO OA Sport

Pattinaggio, Valieva: il caso doping arriva al Tas Tuttosport

In questi giorni arriverà la decisione finale su una gara di pattinaggio artistico rimasta irrisolta dopo 19 mesi per un caso di doping ...Giada Luppi sale in cattedra in occasione dello short program femminile. L'atleta bolognese ha sbancato nel segmento più corto dei Campionati Mondiali 2023 di pattinaggio artistico a rotelle, facendo ...