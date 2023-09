Pattinaggio artistico a rotelle | Mondiali 2023 | ottimo bronzo per Fiori seconda Bella Oro e record per Costa

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023) Arriva un’altra medaglia per l’Italia ai Campionatidi, rassegna in scena fino al 30 settembre in Colombia, nello specifico ad Ibagué. Nella specialità individuale femminile Junior infatti Gioiaha conquistato un’ottima medaglia di, tenendo botta in una gara davvero ostica stra dominata dall’enfant prodige Madalena, capace di registrare il nuovodel mondo a soli quattordici anni. Una prova consistente quella di Gioia, brava a contenere per quanto possibile le sbavature. La detentrice del titolo infatti è stata abile, malgrado una piccola incertezza nel triplo flip, ad eseguire elementi di grande valore, tra cui si contano il triplo toeloop proposto in combinazione con il triplo salchow, due ...