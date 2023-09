Parma | Pecchia | «L’atteggiamento | indipendentemente dal risultato | è di altissimo livello»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Fabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto in Serie B contro il Bari Fabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto in Serie B contro il Bari. PAROLE – «L’inizio di ripresa è stato un po’ uno shock. Il momento di difficoltà è durato un po’ troppo, ci siamo un po’ disuniti. Poi però c’è stata una grande reazione, tanta voglia di andare a prendersi il. Abbiamo avuto più occasioni prima del gol e siamo stati ripagati.dal, è di. Faccio i complimenti ai ragazzi, sono contento. Bari? Giocavamo contro una squadra esperta, che dopo il pareggio ha ...