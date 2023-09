Parcheggi | parte la rivoluzione smart “anti-furbetti” Video

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Dopo una gestazione lunga quasi due anni tra ricorsi e contro ricorsi, il Comune di Avellino è pronto a lanciare il nuovo progetto di sosta in città, attraverso l’affidamento del servizio alla società catanese Telereading che, tra l’altro si occupa anche di edilizia, stampa digitale e sistemi informativi. In conferenza stampa il referenze Roberto Mazzullo, affiancato dal sindaco Gianluca Festa, ha spiegato i dettagli del nuovo sistemache entrerà in vigore entro luglio 2024, anche se l’obiettivo ecipare i tempi già a maggio. Saranno 4800 gli stalli a disposizione dei cittadini, con 90 parcometri intelligenti, 3600 sensori e una applicazione per pagare telematicamente la sosta, “TCITY”, che rispetto alle altre non ha nemmeno costi aggiuntivi. Un sistema del tutto telematico gestito dalla Polizia Municipale e con ...