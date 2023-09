Pangos non vede l' ora ' ' Sto bene | sono pronto Maodo Lo? Grande acquisto' '

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il play canadese che ha saltato tante partite per infortunio dal suo arrivo a Milano parla della nuova stagione di Eurolega al Media ...

Il play canadese che ha saltato tante partite per infortunio dal suo arrivo a Milano parla della nuova stagione di Eurolega al Media ...Per l'Armani resta il grande interrogativo della regia visto cheha fatto un canestrino eè riuscito ad innescare i nuovi, soprattutto il suo compagno Poythress davvero deludente e confuso ...

LBA - Olimpia, Pangos al Media Day: "Sono pronto per giocare" Pianetabasket.com

RadioRealOlimpia su Pangos: Basta! La fiducia è a tempo. Ora guardiamo il campo RealOlimpiaMilano

Il play canadese Kevin Pangos, che non ha dato un grande contributo all'Olimpia Milano nel 2022-23, avendo saltato tante partite per infortunio, ha parlato della nuova stagione ...«Pangos è già sotto esame. Milano cambia» titola Tuttosport oggi in edicola. Andiamo a leggere una voce che avrebbe del clamoroso ...