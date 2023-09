Pallavolo | Berruto su Mazzanti | “Spero che vinca medaglia alle Olimpiadi di Parigi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) Mauro, ex Ct dell’Italvolley e ora deputato Pd, ha risposto da ospite a ‘Un giorno da pecora’ ad una domanda sull’ipotesi che Julio Velasco possa essere il prossimo Ct della nazionale femminile di. “IocheunaOlimpica a”. Poi ha anche spiegato perché non ha aderito al Toro Club appena costituitosi in Parlamento. “Non ho apprezzato che l’iniziativa sia stata timbrata da un gruppo partitico, Fratelli d’Italia: una passione calcistica non deve prestarsi a nessuna strumentalizzazione. Del Pd, ad esempio, non c’è nessuno”. Che posizione ha Elly Schlein su questo nuovo club di tifosi, gli è stato chiesto? “Le notizie che circolano sono che abbia simpatie per la Juve, quindi non saprei…”. SportFace.