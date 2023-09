Pallanuoto | il ct del Setterosa Silipo | “Obiettivo Parigi 2024 da non fallire”

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il ct delCarloha parlato dei prossimi Giochi Olimpici diche sono sempre più vicini. Il ct ha parlato dei Giochi come una tappa fondamentale per la sua squadra che dovrà tenere alti i colori del Tricolore. Queste le sue parole a Rai Radio 1.: “Dovremo cercare in quel poco tempo che abbiamo a disposizione di arrivare nella migliore condizione possibile per fare due ottimi competizioni: l’Europeo di gennaio in Israele e il Mondiale di febbraio a Doha saranno l’ultima occasione per conquistare il pass olimpico. L’Olimpiade è l’da non. La cosa positiva è che in questi ultimi due anni si è creata un’ottima collaborazione e sintonia con gli allenatori e i dirigenti dei club, quindi sappiamo tutti che il bene comune di ...