Palermo e la Esselunga | come sarebbe andata la storia della pesca

(Di giovedì 28 settembre 2023) La mamma guarda dalla finestra la bambina che esce dal portone. È ansiosa, ormai lei è grande, va in seconda elementare, ma il fardello che porta nel cuore è troppo pesante per lei. Ormai sono passati due anni da quando gliel’hanno detto. Saràprima, avrai sempre un papà ed una mamma che ti vogliono bene da morire. Solo che avrai due case, con due stanzette tutte per te, e doppi giocattoli. Lei guarda giù, lui piegato sulle ginocchia abbraccia la figlia. Lei sa bene perché non stanno più insieme. E pensare che gliel’ha presentata giusto lei quella “pulla” (zoccola). Lui alza lo sguardo e la vede. Lei pensa: guarda pure, si vede benissimo che hai lo sguardo colpevole. Stronzo. I “piccioli” che guadagni, e di cui mi lesini gli spiccioli, in enterogermina ti devono finire, montagne di miliardi di integratori intestinali. Lui si volta e pensa: ...