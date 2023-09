Pagelle Monza-Bologna | i voti ai protagonisti del match di Serie A

(Di giovedì 28 settembre 2023) I top e flop e iaidelvalido per la 6ª giornata diA 2023/24:Ledeideltra, valido per la 6ª giornata del campionato diA 2023/2024. TOP: Colpani. FLOP: Orsolini.(3-4-2-1): Di Gregorio 7; Izzo 6.5, Carboni A. 6.5 (67? Mari), Caldirola; Ciurria 6.5, Pessina 7, Gagliardini 6, Kyiriakopoulos 6 (63? Birindelli); Colpani 7 (78? Machin), Mota 7 (64? Vignato); Colombo 6.5 (78? Maric). All. Palladino 5.(4-3-3): Skorupski 7; De Silvestri 6.5 (60? Corazza), Beukema 6.5, Calafiori ...

Gli ospiti cercano di sfondare sfruttando la superiorità numerica e le rotazioni tra centrocampo e trequarti: merito suo se ilregge l'urto. Kyriakopoulos 5,5 : un passo indietro rispetto alla ..., voti e tabellino di- Bologna, match dell'U - Power Stadium valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Termina a reti bianche la sfida tra i brianzoli e la squadra di ...

Serie A - Le pagelle di Monza-Bologna 0-0: bene El Azzouzi ... Eurosport IT

Le pagelle del Monza - Colpani inventa ma non basta, le fasce sono spente TUTTO mercato WEB

Come riporta Sky Sport, il fantasista argentino vestirà la maglia del Monza e inizierà così una nuova avventura in Serie A.Skorupski 6: salvato dal VAR su Mota e dalla scarsa mira di Vignato, risponde presente sul tiro-cross di Ciurria. De Silvestri 6: stringe i denti, scendendo in campo in non perfette condizioni fisiche ...