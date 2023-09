Pagelle Genoa-Roma 4-1 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ledi4-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la sesta giornata di. Si chiude il turno infrasettimanale al Ferraris e nel primo tempo ci sono emozioni a non finire: Gudmundsson la sblocca, Cristante pareggia, poi il gol del nuovo vantaggio ligure con Retegui e tre sostituzioni per infortuni muscolari. Nella ripresa dilagano i padroni di casa grazie ai gol di Thorsby e Messias, cola a picco Mourinho. Di seguito ecco le. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Martinez 6; Bani 7, Dragusin 7, Vasquez 7; Sabelli 6 (1’ st De Winter 6.5), Strootman 6 (30’ pt Kutlu 6.5), Badelj sv (11’ pt Thorsby 7.5), Frendrup 7, Matturro 6.5 (31’ st Messias 7); Gudmundsson 8, ...