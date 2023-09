Pagelle Cagliari-Milan 1-3 | i voti di Gazzetta | “Adli guida i rossoneri”

Riportiamo le pagelle del match di Serie A tra Atalanta e Cagliari. Nella cornice di un palcoscenico in ristrutturazione, quello del Gewiss ...

Cagliari-Milan le pagelle e il tabellino della partita . Pochi cambi mirati per Pioli: obiettivo rimanere in scia dell’Inter. Dopo la vittoria ...

Chi ferma l' Inter Dopo Monza,, Fiorentina, Milan ed Empoli tocca al Sassuolo provarci. I neroverdi arrivano all'... Ledell'Inter . Top e flop del Sassuolo . Inter - Sassuolo: il ...4 Radunovic Un tiretto di Okafor non lo spaventa. Sull'innocuo cross basso di Pulisic si spaventa da solo e regala al centravanti posticcio del Milan la palla del riscatto, che per lui invece ...