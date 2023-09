Padovan | “Il Napoli è Tornato e Più Forte che Mai | Sbugiardati i Critici”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 28 settembre 2023) Giancarloelogia la vittoria delcontro l’Udinese e risponde aiche avevano messo in dubbio la forza della squadra. CALCIO. Giancarlo, noto giornalista sportivo, ha preso le difese del, esaltando la loro vittoria 4-1 contro l’Udinese e mettendo a tacere iche avevano dubitato del potenziale della squadra. Il Ritorno alla Vittoria Dopo un pareggio contro il Bologna che aveva sollevato dubbi, ilha risposto in modo convincente. Con gol da Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone, la squadra ha mostrato una forma impressionante. “quelli che avevano dato per morto il,” ha dichiarato, sottolineando che la squadra ha ...