Ottava giornata Serie B 2023 2024 | le designazioni arbitrali

Ormai siamo quasi giunti alla fine dei campionati Mondiali di Atletica leggera. Quest’oggi infatti si va in scena con l’ ottava giornata e anche in ...

Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alladel Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Pisa - Cosenza, in programma sabato 30 settembre (ore 14.00) all'Arena Garibaldi Arbitro . Daniele Rutella della Sezione A. I. ...Il Barcellona torna in campo per affrontare il Siviglia nell'della Liga spagnola, dove si trova al comando la sorpresa Girona. Blaugrana penalizzati dal 2 - 2 di Maiorca, dove un grande Muriqi (ex Lazio) ha fermato la corsa di Xavi. Un pareggio ...

Serie BKT 23/24: Feralpisalò-Spezia, le designazioni speziacalcio.com

Barcellona-Siviglia, le quote: il pronostico dell'anticipo della Liga La Gazzetta dello Sport

Sampdoria-Catanzaro: ecco tutti i precedenti con l’arbitro Marinelli designato a dirigere il match dell’ottava giornata di Serie B Sarà Livio Marinelli a dirigere il match tra Sampdoria e Catanzaro, ...Inizia ufficialmente questo weekend il campionato Techfind di serie A1 con il consueto Opening Day (giunto alla ventunesima edizione) e, ad ospitarlo, sarà per la prima volta nella storia ...