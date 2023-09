Ospiti di Domenica In | Mara fa sul serio | un grande ritorno e due nomi forti

(Di giovedì 28 settembre 2023) Per la terza puntata diInVenier ha deciso di fare suled ha invitato alla sua corte deglidavvero interessanti.vedremo ildi Pamela Prati nello studio in cui ci regalò l’iconico tormentone ‘mamma Pamela‘, ma ci saranno anche Rocco Siffredi ed Enrico Brignano. Ziaha poi invitato personalmente Fabrizio Corona mandandogli un vocale affettuoso (che l’ex re dei paparazzi ha pubblicato sul suo canale Telegram). Non solo quello della Prati, aIn ci sarà anche un altro, ma di tutt’altro tipo. Davide Maggio ha svelato in anteprima che Memo Remigi farà il suo comeback in Rai dopo l’addio a Oggi è Un Altro Giorno per le accuse di molestie. Gli ...

