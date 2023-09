Osimhen | quasi scuse del Napoli | «Mai voluto offendere Osimhen patrimonio tecnico del club»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 28 settembre 2023) CasoTikTok, ecco il comunicato del Calcio. Che non chiede scusa ma ufficializza che non c’era alcun intento di. Sono. Il Calcio, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere maio prendere in giro Victordella società. A dimostrazione di cio’, durante il ritiro estivo, ilha fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all’estero dell’attaccante. Rappresenta dato di esperienza comune il fatto che sui social, in particolare su TikTok, da sempre, il linguaggio espressivo viene realizzato con leggerezza e ...