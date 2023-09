Osimhen pensa di aver dato | pensa di andar via appena possibile Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 28 settembre 2023) La situazione tesa trae Il Napoli raccontata da Monica Scozzafava per il Corriere della Sera. Più che arrabbiatoè fermo sulle sue posizioni. Deciso a non passar sopra alla pubblicazione del video su TikTok (la parodia del suo calcio di rigore sbagliato contro il Bologna) sui canali social del Napoli, post poi rimosso dopo le sue vivaci rimostranze. Il clima è di rottura, su tutti i fronti. Ragioni che vanno oltre un video pur inopportuno e sgradevole. C’era e c’è ancora da parte sua voglia di cambiare aria. De Laurentiis non ritiene opportuno soffermarsi ancora sul tema. Si è arrabbiato anche lui martedì sera quando l’agente del calciatore, Roberto Calenda, ha sollevato il polverone («inaccettabile mancanza di rispetto») ma poi ha visto il video e non gli ha attribuito particolare rilevanza. I rapporti con il Napoli sono tesi, il ...