Osimhen è una plusvalenza garantita per ADL | via a gennaio o giugno

“Osimhen è una persona sensibile , orgogliosa e istintiva: in un momento così delicato, perché tra 15 mesi potrebbe firmare gratis per qualsiasi ...

Una palla presa al balzo per andarsene o c’entra davvero il filmato? Il giornalista non ha dubbi sulla situazione relativa ad Osimhen Lo scossone ...

Napoli - " Osimhen è una persona sensibile, orgogliosa e istintiva. In un momento delicato come questo, perchè tra 15 mesi potrà firmare gratis per ...

vittoria netta con i gol die Kvaratskhelia per mettere da parte le polemiche. Il Napoli batte l'Udinese per 4 - 1 e dimentica la rivolta delle sue due stelle contro Garcia. "Kvara" ...Che non sarebbe statastagione facile perlo si era intuito con lo stop alle contrattazioni per il rinnovo del contratto . Oltre alla plateale contestazione nei confronti di Rudi Garcia ...

Napoli, gol di Osimhen e stretta di mano con Garcia: rivivi la diretta Corriere dello Sport

Osimhen, l'arrivo in hotel prima di Napoli-Udinese: non ricambia il saluto dei compagni Sky Sport

La vittoria sull'Udinese placa per ora le polemiche. Striscione per il nigeriano: 'Il rispetto per la maglia resta il primo comandamento' ...Ne aveva scritto la Gazzetta legandolo alla rabbia di Osimhen per i video pubblicati su Tik Tok. Il Napoli fa sapere di non aver ricevuto richieste Ci Napoli 04/06/2023 - campionato di calcio serie A.