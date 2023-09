Orsa Amarena | i suoi cuccioli stanno bene e seguono i percorsi fatti con lei

(Di giovedì 28 settembre 2023) Chissà perché non ci suscita alcuna stranezza pensare che stiano ripercorrendo spesso, dicono, i tratti esplorati con la loro mamma. Una mamma che da quasi un mese non c’è più, morta per mano dell’uomo. La storia dell’ha toccato il cuore e si è andata a inserire in un dibattito che già da qualche tempo infiammava le pagine dei giornali e i social. E oggi sapere che isono in salute è forse il pensiero più bello, quello che toglie un po’ di peso dal cuore: perchée forse, pensiamo, se lei li potesse vedere, sarebbe felice così. A dare informazioni sui due piccoli è stato il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise che ha affidato alla sua pagina Facebook gli aggiornamenti sul loro stato di salute. Gli aggiornamenti sui...

AGI - I giovani orsi figli di Amarena si muovono liberi, in un'area molto vasta guidati dal loro istinto ora che la mamma non c'è più. Si alimentano ...

Nonostante la condanna dell'uccisione dell', le azioni di protesta non dovrebbero danneggiare una comunità intera né compromettere il vivere civile e pacifico. Il procedimento penale è ...Il ricordo dell'non deve sbiadire, così come il suo 'sacrificio' deve essere da monito per il futuro. Anche per tali ragioni merita attenzione l'iniziativa benefica 'Una foresta per', promossa da ...

Cronaca L'Aquila - 28/09/2023 10:41 - Sei attivisti animalisti sono stati denunciati in seguito al loro sit-in di protesta tenutosi il 23 settembre a San Benedetto dei Marsi in ...Pronti fogli di via. Rischiano arresto fino a un anno e con l’ammenda Gli agenti della DIGOS della Questura di L’Aquila, al termine di una rapida attività investigativa, hanno identificato e deferito ...