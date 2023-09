Orrore in Spagna | studente 14enne pugnala 5 persone in una scuola

Uno studente 14enne ha pugnalato cinque persone in una scuola in. Lo ha reso noto la polizia. Il minorenne è stato subito arrestato a Jerez de la Frontera in Andalusia, subito dopo aver ferito con un coltello diversi insegnanti e studenti in una scuola ..., studente di 14 anni pugnala cinque persone in una scuola: arrestato, si indaga sul movente Uno studente 14enne ha pugnalato cinque persone in una scuola in. Lo ha reso noto la polizia. La vicenda si è svolta a Jerez de la Frontera in Andalusia. Due insegnanti e alcuni studenti in una scuola superiore della città, la Elena García Armada, sono ...

Il minorenne, che frequenta la terza media, è stato arrestato: aveva con sé due coltelli e ha aggredito tre insegnanti e due studenti ...