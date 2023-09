Oroscopo 28 settembre 2023 | Leone sfuggenti | Acquario motivati

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 28 settembre 2023) Secondo l’del 28i Gemelli e i Toro devono essere un po’ più espliciti in amore. I Sagittario, invece, farebbero bene a tenere i piedi saldi per terra e a non essere troppo testardi.da Ariete a Vergine Ariete. Novità in arrivo per quanto riguarda l’amore. Le persone single potrebbero ricevere qualche L'articolo proviene da KontroKultura.