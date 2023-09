(Di giovedì 28 settembre 2023) Si è messo in posa davanti al colombario di un, con accanto il corpo ormai mummificato di una donna morta una cinquantina di anni prima. E poi vicino al cadavere di un anziano seduto dentro la propria bara. Adesso Mirco Campus è accusato di vilipendio di cadavere per via di quelle due fotografie che sono state scattate nel 2018 neldi Bolotana, in Sardegna. All’epoca Campus, undi 45 anni, lavorava per una ditta a cui il Comune aveva dato l’incarico di trovare nuovi spazi nelormai pieno. Insieme agli altri dipendenti, stava esumando le salme per poi permettere alle famiglie di riconoscere i propri cari e autorizzare la loro cremazione oppure la sepoltura in terra. Il processo è partito lunedì scorso a

All'epoca Campus, undi 45 anni, lavorava per una ditta a cui il Comune aveva dato l'... Il processo è partito lunedì scorso a. Foto utili per comparazione Secondo l'avvocato ...... 45 anni, è accusato adi vilipendio di cadavere. Il processo è cominciato qualche giorno fa, cinque anni dopo i fatti per i quali è imputato. Nel 2018 l'uomo, di mestiere...

Oristano, operaio faceva selfie al cimitero con cadaveri riesumati: denunciato Sky Tg24

L'operaio specializzato in tumulazioni che si scattava i selfie con i ... Open

Mirco Campus è accusato di vilipendio per delle foto con delle salme, scattate a Bolotana nel 2018. “Dovevo misurare i corpi per un termine di proporzione” ha detto per difendersi Si è messo in posa d ...Al corpo di una donna ha messo una sigaretta in bocca, a un uomo una birra in mano… Un operaio sardo finirà a processo per aver scattato foto ai cadaveri che avrebbe dovuto portare a cremare ...