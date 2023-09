Originario del Cilento | il professore morto in un incidente stradale in Piemonte

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈdella cittadina cilentana di Morigerati, ildi matematica, Masaki Pugliese, di 24 anni, deceduto ieri in terribilein provincia di Novara. Laureato con 110 e lode, Masaki era da poco diventato un docente di matematica dell’istututo Fermi di Arone, in provincia di Novara. Il 24enne è deceduto ieri mattina in unsulla strada statale 32 nel territorio di Cameri in. Il giovane era alla guida di una Hyundai I 20 quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, si è scontrato frontalmente con un tir. Pugliese stava tornando a casa, aveva da poco finito le lezioni all’istituto aronese. Inutile la corsa in ospedale dei soccorritori che hanno ...