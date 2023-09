Ordine | «Inzaghi | scelte giuste in Sassuolo-Inter! Vi spiego»

(Di giovedì 28 settembre 2023)in diretta su Radio24 ha commentato le critiche rivolte all’Inter di Simonedopo la sconfitta con il. QUESTIONE DI– Francogiustifica ledi formazione di mister Simone, criticato dopo-Inter: «Quando sei in una striscia di sette partite consecutive l’allenatore ha l’obbligo di far ruotare tutta la rosa.ha l’obbligo morale e materiale di scegliere quale partita sia più difficile tra Empoli,e Salernitana, ed essendo un grande allenatore, ha giustamente valutato che la partita più difficile era quella contro il, infatti ha messo i titolari». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Ordine fa un plauso al comportamento di Simone Inzaghi , nonostante il mercato dell’Inter con tanti giocatori persi. Il giornalista non ha dubbi ZERO ...

... "Da anti - Inter a brocchi nel giro di una settimana" Ma andiamo cone partiamo dalla ... La vittoria sulla Juve ha confermato la capacità di trasformarsi contro le grandi, dunquefarà ...Le critiche sono state all'del giorno specialmente da parte dei nerazzurri: come dimenticare ... Beppe Marotta, che in un primo momento ha parlato di Simoneconsiderato vero leader e con ...

Inzaghi amaro dopo Inter-Sassuolo: "Berardi, prodezza inevitabile" Tuttosport

L'Inter finisce in castigo. Inzaghi, un passo indietro. San Siro è del ... Quotidiano Sportivo

Nonostante la superiorità mostrata ed il successo ottenuto in favore del Cagliari, è apparso un clima teso in casa Milan tra Pioli e Leao Si è concluso con un importante successo in favore… Leggi ...Loftus-Cheek 6.5: Compassato - Pioli lo richiama -, perde in un paio di occasioni il tempo per fare male davanti. Sembra destinato a uscire, invece resta e trova il 3-1 dalla distanza Adli 6: La prova ...