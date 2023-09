Operaio muore travolto dalle macerie di un solaio nel Palermitano

(Di giovedì 28 settembre 2023) L’ultima vittima della strage sul lavoro del 2023 è a Belmonte Mezzagno, nel. Si chiamava Filippo Ciancimino, aveva 63 anni e faceva l’edile. È mortodi uncrollato in una casa di via Papa Giovanni XXIII mentre l’uomo era alle prese con i lavori di ristrutturazione. Quando sono arrivati i soccorsi per l’63enne non c’è già più nulla da fare. Le indagini sull’ennesimo incidente sul lavoro sono condotte dai carabinieri di Misilmeri, chiamati a stabilire se siano state rispettate le norme sulla sicurezza e se per quel lavoro erano state richieste tutte le autorizzazioni necessarie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

