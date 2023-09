Operaio italiano riproduce perfettamente i suoni felini | la reazione del gatto è spassosissima

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 28 settembre 2023) Unha conquistato il popolo del web grazie al video che testimonia l'incontro ravvicinato con un. L'uomo riesce a riprodurre alla perfezione itipici del felino e l'animale resta letteralmente scioccato. Gli umani sono gli unici esseri viventi in grado di veicolare messaggi complessi. Nel regno animale, quasi tutte le razze hanno il loro modo unico di comunicare, che tuttavia si riduce a pochi, spesso fatti per necessità. Per quanto riguarda, invece, il linguaggio del corpo, allora esiste un'infinità di comportamenti che gli animali adottano per comunicare il loro stato d'animo. Chi ha unlo sa bene: la coda, le orecchie e la schiena sono indicatori importantissimi e la loro posizione va osservata per capire cosa passa per la sua mente. Le ...