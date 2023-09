OpenAI |  Jony Ive e Softbank al lavoro per l’iPhone dell’IA? Cosa sappiamo

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il ceo della Big Tech più dinamica del momento, un ex designer di Apple e l’amministratore delegato di una holding finanziaria esperta del settore delle telecomunicazioni. Inizia così la storia che potrebbe portare a una novità probabilmente rivoluzionaria. Sam Altman, il padre di ChatGpt, ha avviato una trattativa con sir Jony Ive, che dopo aver lasciato l’azienda con la mela nel 2019 ha creato la LoveFrom, e Masayoshi Son della giapponeseper lanciare un’impresa in grado di realizzare “dell’Intelligenza artificiale” con tecnologia di. La multinazionale con sede a Tokyo dovrebbe portare finanziamenti da un miliardo di dollari ma, soprattutto, potrebbe mettere a disposizione del progetto la Arm, l’azienda che progetta semiconduttori di cuidetiene il 90%. La notizia necessita una ...

