"Daal 24 settembre 2023, circa 186.000 persone sono arrivate via mare nell'Europa del sud (Italia, Grecia, Spagna, Cipro e Malta) con la maggioranza, oltre 130.000, arrivati in Italia (+83% ......organi statali e le organizzazioni che dipendono da loro devono essere sciolti entro il 1... L'alto commissarioper i rifugiati Filippo Grandi esprime "profonda preoccupazione" e chiede l'...

Onu, da gennaio a settembre 130mila migranti in Italia Agenzia ANSA

Onu, da gennaio a settembre 130mila migranti in Italia - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Davanti al Cds Onu Menikdiwela ha sottolineato che "al centro di questo ... di ingresso adeguati per i migranti e percorsi complementari per i rifugiati". "Da gennaio al 24 settembre 2023, circa ..."Da gennaio al 24 settembre 2023, circa 186.000 persone sono arrivate via mare nell'Europa del sud (Italia, Grecia, Spagna, Cipro e Malta) con la maggioranza, oltre 130.000, arrivati in Italia (+83% r ...