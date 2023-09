Ong finanziate dalla Germania | Tajani | «Vado a Berlino e non sarò affatto remissivo»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 28 settembre 2023) «Rimane la decisione del governo tedesco di finanziare le ong, anche italiane, che operano nel territorio italiano o nelle acque italiane che raccolgono migranti da salvare»: la«si dimostra poco solidale nei confronti dell’Italia». Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, a Tg2 Post. «, con un atteggiamento educato ma fermo», certamente «senza essere», assicura.: abbiamo deciso di rinforzare l’operazione “Strade sicure” «Sono soddisfatto» delle norme approvate in Cdm «per cercare di affrontare in Italia la questione migranti. Abbiamo deciso di rinforzare l’operazione “Strade sicure” con 400 militari in più per controllare da subito le stazioni e garantire più sicurezza», ha puntualizzato il vicepremier a Tg2 Post. ...