Oms | cecità evitabile per 1 mld di persone | colpa di inquinamento e povertà 

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - La sostenibilità ambientale è importante anche per la salute degli occhi. L'e la povertà sono infatti determinanti nello sviluppo di malattie visive. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) oltre un miliardo dinel mondo ha un problema di, condizione così definita perchè dovuta a malattie come la cataratta, la retinopatia, l'edema maculare diabetico o il glaucoma che, se diagnosticate e trattate in modo appropriato, possono ridurre la disabilità visiva che, da sola, aumenta il rischio di mortalità fino a 2,6 volte e costa all'economia globale 411 miliardi di dollari all'anno, solo in termini di perdita di produttività. A questi temi è dedicato il settimo episodio, dal titolo ‘Salute degli occhi e sostenibilità', di 'Ascolta e vedrai', ...