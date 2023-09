Omicidio Maltesi | pm | ergastolo in appello per Fontana

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il pm di Busto Arsizio (Varese) ha chiesto nel ricorso inl'per Davide, condannato a 30 anni per l'di Carol. Secondo La Prealpina, il pm chiede l'per via delle aggravanti: l'11 gennaio 2022 a Rescaldina, in provincia di Milano, per l'accusa, la ragazza fu uccisa con premeditazione, crudeltà e per motivi futili e abietti. Anche in primo grado il pm aveva chiesto nei suoi confronti l'. Il 20 settembre scorso la Corte d'Assise di Busto Arsizio ha accolto la richiesta didi essere ammesso alla giustizia riparativa, percorso che non è alternativo all'iter penale.

Lei ora obietterà: ma Carol Maltesi è morta e non potrà incontrare chi l'ha macellata. È vero, ... di essere riuscito a progettare e a portare a compimento l'omicidio di una persona che non gli era ...

