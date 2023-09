Omicidio Firenze | donna uccisa a Castelfiorentino

(Di giovedì 28 settembre 2023) La vittima è una 35enneoggi a. Unaè stataquesta sera in via Galvani nella località in provincia di, con un’arma da fuoco. La vittima aveva 35 anni: si tratterebbe di una cittadina albanese, madre di due figli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e tra le prime ipotesi c’è quella di un possibile caso di femminicidio. Secondo quanto si è appreso, i militari dell’Arma stanno cercando di rintracciare il marito, che non risulterebbe più convivente con la. “Purtroppo è accaduta da poco una sciagura in, zona Puppino. Una ragazza è stata, pare in seguito a una lite. Sono sul posto assieme alle Forze dell’Ordine. È davvero presto per divulgare informazioni sull’accaduto e ...

