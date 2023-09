Omicidio Bricca | sommozzatori in azione nel lago di Canterno per cercare la pistola usata dal killer

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 28 settembre 2023)dei carabinieri inda questa mattina nelle profonde acque deldi. Si cerca lache potrebbe essere stata utilizzata daiper freddare con un colpo alla fronte il 19enne di Alatri, Thomas. L’, provocato da uno scambio di persona, è avvenuto la sera del 30 gennaio in largo Cittadini ad Alatri. Per quella morte sono in carcere dallo scorso...