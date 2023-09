Oktagon 2023 | Mattia Faraoni sul ring di Torino il 18 novembre | sfida mondiale contro Stoica

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) C’è anche il romanonella card di, l’evento, ideato dal promoter Carlo Di Blasi, è in programma al PalaRuffini (ora Palazzetto Gianni Asti) di, il prossimo sabato 18. Si tratta della ventiseiesima edizione dello show internazionale di sport da combattimento, che vede, in prima fila, come presenting sponsor, il marchio Tsunami Nutrition (lo affiancheranno RTL 102.5 e Leone Sport nel ruolo di gold sponsor, assieme ai co-sponsor Clappit e Printable). “Tornare a, da un lato è come ritrovarsi a casa, dall’altro è un appuntamento con la storia. Gli sport da combattimento, sono nati proprio nel capoluogo piemontese, molti anni fa, prima della definitiva esplosione in tutte le più importanti regioni italiane”, ha dichiarato Carlo Di Blasi. ...