Okaka Inter | l’agente allo scoperto! Rivelazione sul possibile affare

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 settembre 2023)dell’attaccante esceArriva lasulcon i nerazzurri Carlo, agente e fratello di Stefano, strizza l’occhio all’. Laa TV Play sulpassaggio del fratello in nerazzurro. LE PAROLE – «Stefano conosce le dinamiche del mercato. Non mi ha mai chiamato dicendo ‘Andiamo all’’. Poteva essere un’idea, ma solo per una notte. Ci sono stati contatti, è un dato di fatto. Ma ho letto ‘non se ne fa più niente per problemi fisici’. Son cose non veritiere. Si è preso del tempo. È stato benissimo in Turchia si è voluto svincolare. Sampdoria e Bari non sono ...