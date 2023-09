Nuovo stadio Milan | Fontana | “Scelta ricaduta fuori da Milano? Dispiace | ma non ci sono alternative”

(Di giovedì 28 settembre 2023) Attilio, presidente della Regione Lombardia, a margine di un evento al Pirellone ha commentato ladeldi realizzare ila San Donatoese: “E’ un peccato che lasiadao. Tuttavia non citante, perciò se ilha preso tale decisione a mio avviso bisogna agevolare iniziative di questo tipo in quanto utili sia dal punto di vista sportivo che dell’indotto economico“.ha poi rimarcato: “Se non esistono, penso che tutti dobbiamo far quadrato con il. Lo stesso vale per l’Inter, con cui inizieremo un percorso ...

Commenta per primo Il Milan ha avviato ufficialmente l'iter amministrativo per ila San Donato, sull'area San Francesco. Il progetto tra impianto e opere accessorie, potrebbe costare circa 1,1 miliardi euro. Secondo quanto scrive oggi Il Sole 24 Ore, Cardinale vuole ...Attraverso una nota, l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Maria Angela Danzì , si è espressa in merito alche il Milan intende costruire a San Donato: ' La presentazione da parte del Milan dei documenti per la variante al Piano Integrato di Intervento relativo al comparto San Francesco, a San ...

Nuovo stadio: primo passo formale con il Comune di San Donato Milanese AC Milan

Milan, nel nuovo stadio uno spogliatoio di 1000 mq. Sarà l'impianto più sostenibile d’Italia TUTTO mercato WEB

