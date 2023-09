Nuovi scavi archeologici rivelano la Venezia delle origini

Leggi su agi

(Di giovedì 28 settembre 2023) AGI - Sono riprese in agosto, grazie a un cofinanziamento tra Università e Comune, le ricerche archeologiche nell'area del monastero dei Santi Ilario e Benedetto a Dogaletto di Mira da parte dell'Università Ca' Foscari(Dipartimento di Studi Umanistici-Insegnamento di Archeologia Medievale), in collaborazione con il Comune di Mira, la Fondazione Università Ca' Foscari e su concessione del Ministero della Cultura. Lo scavo 2023 ha confermato in gran parte i dati emersi dalle indagini geofisiche, riportando alla luce particolari degni di nota, come ad esempio le fondazioni di alcuni dei pilastri della famosa basilica triabsidata medievale scavata a fine Ottocento, di cui rimanevano solo tracce intangibili come per esempio una bellissima fotografia dell'epoca. Le indagini hanno inoltre portato in luce un'altra chiesa più antica a tre navate, di dimensioni ...