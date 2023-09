Nuovi concorrenti Grande Fratello | “Due ingressi” | ecco quando

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 28 settembre 2023)al. Questa edizione del reality show è partita un po’ in sordina e fatica ad ingranare con gli ascolti. Forse anche per questo motivo, la produzione del reality show starebbe correndo ai ripari con altri innesti. Secondo Amedeo Venza vedremo presto nella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.