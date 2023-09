Nuovi aumenti per le bollette | anche la luce sarà più cara ma arriva il bonus

Leggi su europa.today

(Di giovedì 28 settembre 2023) La bolletta elettrica per la famiglia tipo in tutela aumenterà del 18,6% nel quarto trimestre del 2023. Lo comunica l'autorità regolatoria del mercato Arera. La spesa per l'energia elettrica per la famiglia-tipo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023di circa 889,60 euro, segnando un -32,7%...