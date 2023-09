Nuove proposte culturali | premio a Claudio Mapelli | consegna dei libri Oggi a Pisa

L’assessorato allo Sport, per la stagione 2023/2024, ha introdotto sei nuovi corsi in aggiunta al già ampio programma dello scorso anno. Pinna: «Lo ...

Torna il Blazer , ma in una veste tutta nuova! Pal Zileri scalda il guardaroba maschile e lo rende super cool Grande classico del guardaroba ...

La fondazioneculturali, che ha sede a Martina Franca, prosegue con le sue iniziative di divulgazione in tutta Italia. Oggi a Pisa viene consegnato ciò che fu destinato da un premiato, il giornalista ...... adattamento di contenuti egrafiche provenienti dal Network internazionale di SOS ... Essere aggiornati/e su tutte le novità in ambito social media (canali, formati e target) e proporre...

Nuove proposte culturali: premio a Claudio Mapelli, consegna dei libri Noi Notizie

Nuove proposte dei Sentieri Valgranesi - La Guida LaGuida.it

Secondo uno studio dell’organizzazione, “Transport & Environment”, l’Europa potrebbe perdere l’11 per cento del mercato nel 2035: “Occorre un intervento dell’Ue per una transizione più rapida che port ...Nel mese di settembre la Biblioteca Monticone di Canelli è ripartita con il suo ricco calendario di iniziative, continuando a pensare a nuove proposte per ...