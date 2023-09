“Nulla è impossibile | basta volerlo” | Sla | tutti in piazza per Raffaele

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiStavolta le condizioni atmosferiche sembrano essere clementi rispetto allo scorso fine settimana quando già fu anto un torneo di calcio utile a riattivare la catena di solidarietà perBaldares, il 42enne affetto da Sla che deve tornare necessariamente in America per proseguire il ciclo di cure avviato alla Clinica Body Science. Per questo domenica 1 ottobre lungo Viale San Modestino a Mercogliano con il motto “!, Per, l’amico dinoi” è stata organizzata nei minimi dettagli una giornata tra solidarietà, momenti di svago, ludici, sport e gastronomia. La giornata avrà inizio a partire dalle 10:30 e per sostenere la raccolta fondi a favore di...