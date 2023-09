NOW | con opzione Premium e Google TV un' esperienza di streaming migliore

(Di giovedì 28 settembre 2023) Più accessibile, più personalizzabile e con una user experience ancora più intuitiva. Ora NOW è tutto questo, grazie alla nuova offerta commerciale che rende possibile scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, ma anche grazie ad alcune novità tecnologiche che migliorano la fruizione e permettono di accedere ai propri contenuti preferiti da ancora più dispositivi. Tutte novità che fanno parte di un’ampia roadmap di innovazioni, pensate per...

L'app di NOW è ufficialmente disponibile, anche in Italia, attraverso il Google Play Store, su tutte le Android TV con Google TV. L'articolo NOW ...

... sia per fornire supporto psicologico ai dipendenti siaservizi per il benessere dei dipendenti. Scalapay : fintech del "buy, pay later", fondata nel 2019 da Simone Mancini, Ceo, e Johnny ......ed empatia nel suo lavoro di giudice e nella conoscenzai ragazzi che accorsi per le selezioni dello show Sky Original prodotto da Fremantle, che è tutti i giovedì su Sky e in streaming su(e ...

X Factor 2023 a un prezzo speciale con la nuova offerta NOW HTML.it

NOW sbarca ufficialmente su tutte le Android TV con Google TV TuttoAndroid.net

Dovrebbero essere iniziate il 25 settembre, e continueranno fino al 13 novembre, le riprese di Here Now di Gabriele Muccino ... Prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group con Rai ...Come sarà il tempo oggi a Milano E dove mi consigli di andare a correre”. Non è fantascienza ma è il tipo di conversazione che presto potremo avere con il nostro assistente vocale. Un’Alexa più ...