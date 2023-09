(Di giovedì 28 settembre 2023) In prima tv assoluta per il ciclo, arriva il documentario inchiesta “: LA”, incentrato sul caso scottante che riguarda lo strano suicidio del regista e sceneggiatore Teodosio Losito e la successiva bancarotta della casa di produzioneFilm. In onda giovedì 28 settembre alle 21:25 sule disponibile su discovery+. Losito viene trovato senza vita l’8 gennaio 2019 nel bagno della sua splendida villa di Zagarolo, alle porte della Capitale. A fare la macabra scoperta è l'ex compagno Alberto Tarallo, l’uomo a capo della societàFilm che ha prodotto tutte le fiction scritte e dirette da Losito. I due in quindici anni hanno firmato grandi successi che hanno lanciato ...

Lo scandalo Ares Gate , che ha visto coinvolti diversi VIP, diventa un documentario per il ciclo Nove Racconta, in onda su Nove a settembre e in ...

Ugo Intini ha pubblicato l’anno scorso un libro, Testimoni di un secolo, che secondo me avrebbe meritato una maggiore attenzione. In realtà il libro ...

... Armenia and Azerbaijan through Peace and War (2003), l'opera che forse megliola storia ... In base aipunti dell' accordo di cessate il fuoco , l'Armenia si ritirò da una serie di aree ...Il documentariole vicende di chi ogni giorno ha a che fare con questa malattia e, ... IT19:15 - Cash or Trash - Chi offre di più - 1V 4 Stagione Ep.14 20:20 - Don't Forget the Lyrics - ...

Nove Racconta: Ares Gate. La Fabbrica delle Illusioni Panorama

Nel mondo di Manuel Senni: il vincitore della Nove Colli si racconta Cicloturismo

Ares Gate: la fabbrica delle illusioni, il documentario di Nove, che ricostruisce gli intrighi e i misteri dietro il suicidio di Teodosio Losito.«Spaesata, sconcertata e lusingata». Sono questi i primi tre aggettivi che vengono in mente a Veronica Gentili quando racconta la sua reazione alla proposta di condurre Le Iene su ...