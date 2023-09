Nota Napoli “Nessuna intenzione di offendere Osimhen”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023)(ITALPRESS) – Due giorni dopo l'esplosione del caso e poche ore dopo il netto successo sull'Udinese con tanto di prova convincente, ilprova a fare chiarezza sulla vicenda riguardante Victorcon un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito internet. “Il Calcio, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai volutoo prendere in giro Victor, patrimonio tecnico della società – la presa di posizione della società -. A dimostrazione di ciò, durante il ritiro estivo, il club ha fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all'estero dell'attaccante. Rappresenta dato di esperienza comune il fatto che sui social, in particolare su TikTok, da sempre, il linguaggio espressivo viene ...