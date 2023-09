“Non ci sono soldi per le attività extra” | i genitori tagliano sport e lingue straniere L’indagine dell’Istituto Piepoli | “Sono evidenti i sacrifici”

L'attrice Anna Foglietta , in una recente intervista con il settimanale F, ha toccato il tema della violenza di genere, mettendo in luce l'importanza ...

Sul palco di Buon compleanno Mimì ha portato un capolavoro come Almeno tu nell’universo, ascoltato per la prima volta quando era solo un ragazzino ...

Il ministro delle Infrastrutture intervenendo al convegno The Young Hope: «L'obiettivo è che entro il 2032 il primo treno colleghi Palermo a ...

A lungo, nelle scorse settimane, in casa Sampdoria si è parlato di Stefano Okaka come rinforzo per l'attacco. Il club blucerchiato...