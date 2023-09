“Non ci sarà in Lecce-Napoli” | pesante assenza per la sfida | c’è l’annuncio

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 28 settembre 2023) Buone notizie per ilimportante tra le fila dei pugliesi in vista delladi sabato alle 15:del dirigente Ilè tra le squadre più in forma del campionato. Tuttavia, nell’ultima giornata la squadra di D’Aversa ha perso 1-o in trasferta all’Allianz Stadium contro la Juventus. Nonostante la sconfitta i salentini hanno messo in piedi una buona prestazione tutto sommato, che fa ben sperare per il prosieguo della stagione. Dunque, non si prospetta unafacile per i ragazzi di Garcia, appena tornati alla vittoria nel turno infrasettimanale contro l’Udinese in casa. Verso, annuncio del vicepresidente: un perno della squadra pugliese non ciTra i pilastri del...