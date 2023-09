Non attacco nessuna malattia | Ronzulli demolisce Borrelli | basta un gesto | Video

(Di giovedì 28 settembre 2023) Alta tensione a L'Aria Che Tira nella puntata in onda giovedì 28 settembre su La7. Qui a scontrarsi sono Francesco Emilioe Licia. "Un conto è fare la campagna elettorale - premette il deputato Alleanza Verdi e Sinistra sulla legge di Bilancio -, un altro è fare i conti con la gestione". "Sì, con quello che ci avete lasciato", interviene la senatrice di Forza Italia dando vita a un botta e risposta. "Senta - prosegue-, lei mi deve far parlare. È agitato questo qui stamattina. Le spiego una cosa da vicino". E infatti l'azzurra prende la sedia e si posiziona proprio a fianco ascatenando l'ironia di David Parenzo: "Ma dove va?". E subito il deputato provoca: "Non le piace come viene ripresa dalle telecamere, vecchia scuola berlusconiana". Manon ha voglia di ...

Il calciatore ha attaccato il media spagnolo, definendolo fake: "Non capisco come abbiano milioni di seguaci e condividano fake news"

Inter-Sassuolo ha mostrato una squadra nerazzurra stanca e svogliata: a crolla re non è solo l’attacco , che non segna, ma anche un altro reparto . ...

... a 1.900 metri di quota sopra Roncone, con un cosiddetto 'falso'. In una nota diffusa oggi, ... Da un primo esame esterno della carcassaè stato possibile avanzare ipotesi sulla causa della ...Premesso tutto ciò però, la domanda che sorge spontanea è: basterà un ritrovato Henry per risolvere questo problema incredo che la risposta sia così automatica. Ricordiamo bene che l'...

Sconfitta Inter col Sassuolo, dall’attacco al turnover, cosa non va Corriere della Sera

Gds – Inter, attacco appannato e Sanchez non incide. Lautaro già spremuto fcinter1908

Fino al pomeriggio non mi aspettavo di giocare titolare, ma non vedevo l’ora di farlo davanti ai tifosi. Mi sentivo molto gasato e felice. Questa vittoria è importante, ripartiamo da qui per ...Arriva il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'Ucraina chiede più armi e strumenti per migliorare la difesa aerea, che al ...