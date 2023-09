Nikita Pelizon vende corsi contro la depressione tenuti da lei ma è titolata per farlo? “Magari avrà preso delle certificazioni” | parla l’ex fidanzato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023)è nel mirino del web per aver lanciato qualche giorno fa Hunika Way, il suo corso motivazionale a scopo di lucro.nei panni di mental coach per gestiree attacchi d’ansia senza una preparazioni da psicologa o una figura professionale riconosciuta. A tal proposito anche il professor Roberto Burioni avevaposizione riguardo al tema. Intervistato da Fanpagecompagno di, Matteo Diamante, ha voluto rivelare le intenzioni della vincitrice della scorsa edizione di Grande Fratello Vip: “Sapevo già che era uno dei suoi sogni trasmettere quello che ha studiato e letto negli ultimi anni a proposito di positività. Le avevo già detto di stare attenta”. Ancora: “Non ci sentiamo ma mi dispiace vedere sia stata insultata in questo ...