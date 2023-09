Nella Nadef del governo stime sulla crescita molto più ottimistiche di quelle di Ue | Ocse e agenzie di rating La scommessa sul Pnrr

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Due punti in più rispetto alle ultime previsioni di Commissione Ue e, uno in più rispetto a Bankitalia e Fondo monetario internazionale. Che diventano quattro e tre, rispettivamente, se invece del valore tendenziale si prende il pil programmatico, cioè quello che tiene conto della spinta attesa dalla manovra. Sono a dir pocole previsioni dimesse nero su bianco dalMeloniNota di aggiornamento al Def approvata mercoledì. Secondo il ministero dell’Economia il prodotto interno lordo dovrebbe registrare un progresso dell’1% a bocce ferme e salire dell’1,2% tenendo conto delle misure che entreranno in legge di Bilancio. Contro l’1,4 e 1,5%, rispettivamente, inseriti nel Def della scorsa primavera.che dovranno reggere alla validazione ...