Nel mosaico del Caucaso ora ci sono gli Stati Uniti

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ecco come e perché Washington sta «riconquistando» Paesi-chiave considerati irrecuperabili. In netto contrasto con Mosca (e Cina). Radicandosi nel, l’America consolida la sua azione di «flipping», cioè ribaltamento dei rapporti con Paesi-chiave considerati irrecuperabili. Egitto, India, Cipro e, più di recente, l’Armenia,i pezzi di un vastostrategico statunitense. Ecco perché. L’Egitto, che con Nasser e Sadat rimase a lungo nella sfera di influenza sovietica, è forse il primo esempio di questo sforzo insistito. Dal punto di vista di Washington, che peraltro aveva fatto di tutto per affossare il ruolo inglese e francese all’ombra delle piramidi all’indomani della Seconda guerra mondiale, l’Egitto andava recuperato. Era infatti impensabile lasciare uno snodo globale del commercio - il Canale di Suez - in mano ai ...