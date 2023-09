Nel bel mezzo di un processo Google si ricorda dell’importanza della Privacy

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ile? avvolto nella segretezza New York Times, di Nico Grant, Cecilia Kong e Tripp Mickle, pag. 1 In un documento depositato in tribunale il mese scorso,ha sostenuto di aver bisognosuain unantitrust che avrebbe messo in luce la sua posizione dominante nella ricerca online. “Una volta che informazioni sensibili dal punto di vista commerciale vengono divulgate in un tribunale aperto, il danno che ne deriva per la posizione competitivaparte non può essere annullato”, ha scritto il gigante di Internet al giudice che presiede il caso. Si trattava di un’iniziativa diche cercava di limitare la trasparenza nel primoper monopolio del governo federale nell’era ...